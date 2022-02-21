. Hadise'ye kabusu yaşatmıştı! Mahkeme kararını verdi!
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Beyaz Gazete
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Hadise'ye kabusu yaşatmıştı! Mahkeme kararını verdi!

Şarkıcı Hadise'nin başı uzun süredir saplantılı hayranı ile dertte. Ünlü şarkıcı Hadise, “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor” dediği kişiden şikayetçi olmuştu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti. Hadise’ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen saplantılı hayranı hakkında karar çıktı.

Hadise'ye kabusu yaşatmıştı! Mahkeme kararını verdi!
Ekleme: 21.02.2022 - 12:16 Güncelleme: 21.02.2022 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık, sanatçıya kabus dolu günler yaşattı. Dava açtığı Ümit S. isimli şahsın tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Uzun zamandır taciz edilen Hadise'nin saplantılı hayranıyla ilgili mahkeme kararı çıktı.

Şarkıcının 'Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor' diye şikayetçi olduğu Ümit S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ümit S., basit tehdit ve cinsel taciz suçlarından 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı.
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