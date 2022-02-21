. Eski sevgilisi şoke etti!
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Eski sevgilisi şoke etti!

Kalp Yarası dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Gökhan Alkan, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Son yıllarda dizilerin vazgeçilmez isimlerinden olan Alkan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Uzun süredir Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan oyuncunun eski sevgilisi eski rol arkadaşı çıktı. .

Ekleme: 21.02.2022 - 18:47 Güncelleme: 21.02.2022 - 18:50 / Editör: Ozge Selin
Kalp Yarası dizisindeki Ferit karakteriyle adından söz ettiren Gökhan Alkan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Alkan'ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı..

İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi...

Eski sevgilisi şoke etti!

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