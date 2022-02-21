Bensu Soral'dan çocuk açıklaması!

Oyuncu Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş ile çocuk isteği üzerinden sorunlar yaşadığı ve bu sebeple boşanmanın eşiğinden döndüğü iddia edilmişti. Eşi Hakan Baş ile mutsuz günleri geride bırakan Bensu Soral, çocuk sorularına ilk kez yanıt verdi.

Oyuncu Bensu Soral ile eşi iş insanı Hakan Baş, Baş'ın çocuk istediği ancak Soral'ın kariyerini ön plana koyması nedeni ile kriz yaşadıkları ve bu nedenle boşanmanın eşiğinden döndükleri haberleri ile gündeme gelmişlerdi. Yakın zamanda tatile de çıkan karı-koca geçtiğimiz akşam Ebru Gündeş konserinde görüldüler. Habertürk'te yer alan habere göre; karı-koca birlikte Ebru Gündeş konserine gittiler.



Konser öncesi sohbet eden Soral'a ablası Hande Soral'ın hamileliği soruldu. Ünlü oyuncu, "Heyecanlı geçiyor süreç. Ben ondan daha heyecanlıyım, o yüzden sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.



BENSU SORAL ANNE OLMAK İSTİYOR





Kendisinin de anne olmak istediğini söyleyen Soral, "Yine tekrarlayacağım 'Kısmet...' diyorum, onu biz bilemeyiz." dedi.