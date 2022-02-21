. Arda Kural’ın son hali!
  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arda Kural’ın son hali!

Yaşadığı sağlık sorunlarından arınan oyuncu Arda Kural, eski günlerine döndü. Sosyal medyada bir fotoğrafını paylayan oyuncu, hayranlarını heyecanlandırdı.

Ekleme: 21.02.2022 - 18:52 Güncelleme: 21.02.2022 - 18:55 / Editör: Ozge Selin
Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, yaşadığı psikolojik sorunlardan neredeyse kurtuldu.

Adeta eski hallerine geri dönen oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu.

SON HALİ HEYECANLANDIRDI

Saçlarının imajını değiştiren ve zayıfladığı görülen Kural'ın bu hali, hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti.

Bazı takipçileri Kural’ı öve öve bitiremedi.

Arda Kural’ın son hali!

“ŞİMDİ LEONARDO DICAPRIO DÜŞÜNSÜN”

“Eski haline geri dönmüş”, “Bu fotoğrafta eski Arda'yı gördüm”, “Efsane geri döndü”, “Seni böyle görmek çok güzel”, “İyi bir stilist, disiplinli bir diyetisyen ve Arda Kural yine genç kızların sevgilisi erkeklerin idolü”, “Hayatımın Arda Kural gibi muhteşem bir değişime ihtiyacı var”, “Arda Kural eski haline dönmüş, şimdi Leonardo DiCaprio düşünsün” gibi yorumların yapıldığı Arda Kural, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

“BİR SAVAŞ BAŞLATTIM VE BU SAVAŞI KAZANDIM”

Belli bir dönem ekranlardan uzaklaşan ve psikoz teşhisi konulan yakışıklı oyuncu, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

41 yaşındaki Arda Kural, geçtiğimiz haftalarda ise 'Dilber Ay' filminin galasında objektiflere yansımış ve basın mensuplarıyla sohbet etmişti.

Kural, “Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum.” demişti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

iOS 15.4 beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 15.4 beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amacı ise şaşırttı!

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amacı ise şaşırttı!

Burak Elmas açıkladı! Menajerlere servet gitti!

Burak Elmas açıkladı! Menajerlere servet gitti!

Mutlu Kaya'yı sakat bırakan ve ablasını öldüren zanlıya müebbet​

Mutlu Kaya'yı sakat bırakan ve ablasını öldüren zanlıya müebbet​

Hürkuş'a askeri varyant! 540 saat uçtu...

Hürkuş'a askeri varyant! 540 saat uçtu...