. Arda Kural efsanesi geri döndü!

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, yaşadığı psikolojik sorunlardan neredeyse kurtuldu.Adeta eski hallerine geri dönen oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu.Saçlarının imajını değiştiren ve zayıfladığı görülen Kural'ın bu hali hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti.Bazı takipçileri Kural'ı öve öve bitiremedi.“Eski haline geri dönmüş”, “Bu fotoğrafta eski Arda'yı gördüm”, “Efsane geri döndü”, “Seni böyle görmek çok güzel”, “İyi bir stilist, disiplinli bir diyetisyen ve Arda Kural yine genç kızların sevgilisi erkeklerin idolü”, “Hayatımın Arda Kural gibi muhteşem bir değişime ihtiyacı var”, “Arda Kural eski haline dönmüş, şimdi Leonardo DiCaprio düşünsün” gibi yorumların yapıldığı Arda Kural, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.Belli bir dönem ekranlardan uzaklaşan ve psikoz teşhisi konulan yakışıklı oyuncu, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.41 yaşındaki Arda Kural, geçtiğimiz haftalarda ise 'Dilber Ay' filminin galasında objektiflere yansımış ve basın mensuplarıyla sohbet etmişti.Kural, “Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum” demişti.