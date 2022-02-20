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Ünlü çiftin romantik akşam yemeği!

Son olarak 'Cam Tavanlar' adlı dizide başrolde yet alan Bensu Soral ile iş insanı eşi Hakan Baş, boşanmanın eşiğinden döndünkten sonra barışma tatiline çıkmıştı. İlişkilerine yeni bir şans veren ünlü çift, Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Ekleme: 20.02.2022 - 10:13 Güncelleme: 20.02.2022 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, geçtiğimiz akşam Günay sahnesinde Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Çift, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

30 yaşındaki oyuncu, “Biz Ebru Gündeş'i çok beğeniyoruz, ara ara da geliyoruz zaten. Bu akşam da arkadaşlarımızla buluştuk, tekrar dinlemeye geldik' açıklamasını yaptı.

'YENİ TATİLLERE BAKACAĞIZ'
Geçtiğimiz haftalarda tatile giden çiftten Soral, “Tatiliniz nasıl geçti?” diye soran muhabirlere, “Tatilin her türlüsü güzel oluyor, çok güzeldi yine. Artık yeni tatillere bakacağız' yanıtını verdi.

'İKİ BEBEĞİM'
Ablası Hande Soral'ın hamileliği hakkında da konuşan oyuncu, “Heyecanlı geçiyor süreç, ben ondan daha heyecanlıyım, o yüzden sabırsızlıkla bekliyorum' ifadelerini kullandı.

Bensu Soral, geçtiğimiz haftalarda ablası Hande Soral'ın karnını sevdiği kareyi, 'Teyzelik' notuyla paylaşmıştı. Ablası da aynı kareyi, 'iki bebeğim' notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Ünlü çiftin romantik akşam yemeği!

'ONU BİZ BİLEMEYİZ'
Çocuk sahibi olma konusunda “Yine tekrarlayacağım; ‘kısmet' diyorum, onu biz bilemeyiz” diyen Bensu Soral, yeni projelerinden de bahsetti: Dijitale bir projemiz olacak, çok fazla bir şey söyleyemiyorum şimdi.

'BÜYÜLÜ SAAT'
2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Bensu Soral ile Hakan Baş, geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğine gelmişti. Krizi çözen Soral ve Baş, Fransa'nın Cannes şehrinde tatil yapmıştı.

Son olarak eşiyle objektif karşısına geçen oyuncu, gün batımında poz vermişti. Bir hayli keyifli oldukları görülen ikiliden Soral, paylaşımına, 'Büyülü saat' notunu düşmüştü.
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