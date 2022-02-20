TikTok fenomeni Merve Yalçın’a taciz: Kürşat Juan da yayındaydı! Eğlence mekanında başlarına öyle bir şey geldi ki!

TikTok fenomenleri Kürşat Juan ile Merve Yalçın, bir eğlence mekanına gitti. Ancak iddialara göre Yalçın, ön masadakiler tarafından taciz edildi. Bunun üzerine ortam fena gerildi. Taraflar birbirlerini darp etti…

Sosyal medya fenomenlerinin geçtiğimiz yıl yaşadığı ve karşılıklı şikayetle son bulan eğlence gecesi kısa süre önce ortaya çıktı.



TİKTOK FENOMENİ MERVE YALÇIN'A TACİZ ŞOKU!



Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti.



Gecenin ilerleyen saatlerinde Juan, arkadaşı Yalçın'ı lavaboya götürmek için masasından kalktı.



Bu sırada iddiaya göre genç fenomen Yalçın, ön masada bulunanların tacizine uğradı.



Durumu mekan güvenliğine söylemelerine rağmen kimse gruba müdahalede bulunmadı.



Sonrasında ise, ön masa ile aralarında tartışma başladı. Taraflar birbirlerine masadaki şişe ve bardakları fırlatırken, taraflar birbirlerini darp etmeye başladı.



Kürşat Juan, alnına isabet eden şişe nedeniyle yaralanırken karşı masadaki Seda Sarıgöl'ün göz çevresine kırılan bardak parçası isabet etti.



Olay yerine gelen ambulans görevlileri tarafından Juan ve Sarıgöl'e ilk müdahale yapıldı.



İfadelerine başvurulan taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, masadaki Çayan Sarıgöl, Juan ve Yılmaz'ın kendilerini rahatsız ettiklerini, taciz iddiaları sırasında kavga çıktığını ve bir anda eline gelen şişeyi fırlattığını söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



