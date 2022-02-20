. TikTok fenomeni Merve Yalçın’a taciz: Kürşat Juan da yayındaydı! Eğlence mekanında başlarına öyle bir şey geldi ki!
  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TikTok fenomeni Merve Yalçın’a taciz: Kürşat Juan da yayındaydı! Eğlence mekanında başlarına öyle bir şey geldi ki!

TikTok fenomenleri Kürşat Juan ile Merve Yalçın, bir eğlence mekanına gitti. Ancak iddialara göre Yalçın, ön masadakiler tarafından taciz edildi. Bunun üzerine ortam fena gerildi. Taraflar birbirlerini darp etti…

TikTok fenomeni Merve Yalçın’a taciz: Kürşat Juan da yayındaydı! Eğlence mekanında başlarına öyle bir şey geldi ki!
Ekleme: 20.02.2022 - 15:15 Güncelleme: 20.02.2022 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya fenomenlerinin geçtiğimiz yıl yaşadığı ve karşılıklı şikayetle son bulan eğlence gecesi kısa süre önce ortaya çıktı.

TİKTOK FENOMENİ MERVE YALÇIN'A TACİZ ŞOKU!

Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Juan, arkadaşı Yalçın'ı lavaboya götürmek için masasından kalktı.

Bu sırada iddiaya göre genç fenomen Yalçın, ön masada bulunanların tacizine uğradı.

Durumu mekan güvenliğine söylemelerine rağmen kimse gruba müdahalede bulunmadı.

Sonrasında ise, ön masa ile aralarında tartışma başladı. Taraflar birbirlerine masadaki şişe ve bardakları fırlatırken, taraflar birbirlerini darp etmeye başladı.

Kürşat Juan, alnına isabet eden şişe nedeniyle yaralanırken karşı masadaki Seda Sarıgöl'ün göz çevresine kırılan bardak parçası isabet etti.

Olay yerine gelen ambulans görevlileri tarafından Juan ve Sarıgöl'e ilk müdahale yapıldı.

İfadelerine başvurulan taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, masadaki Çayan Sarıgöl, Juan ve Yılmaz'ın kendilerini rahatsız ettiklerini, taciz iddiaları sırasında kavga çıktığını ve bir anda eline gelen şişeyi fırlattığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

iOS 15.4 beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 15.4 beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amacı ise şaşırttı!

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amacı ise şaşırttı!

Burak Elmas açıkladı! Menajerlere servet gitti!

Burak Elmas açıkladı! Menajerlere servet gitti!

Mutlu Kaya'yı sakat bırakan ve ablasını öldüren zanlıya müebbet​

Mutlu Kaya'yı sakat bırakan ve ablasını öldüren zanlıya müebbet​

Hürkuş'a askeri varyant! 540 saat uçtu...

Hürkuş'a askeri varyant! 540 saat uçtu...