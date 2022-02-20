Rihanna'dan ilk hamilelik açıklaması!

Geçen günlerde hamile olduğunu açıklayan Rihanna, "Bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor” dedi.

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın 'hamile' olduğu yönündeki dedikodular doğru çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde, gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldızın anne olmaya hazırlandığı öğrenilmişti. Şimdilerde bebek sahibi olacak olmanın heyecanını yaşayan Rihanna, süreç hakkında konuştu. Hamilelik döneminin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını anlattı.



'HARİKA HİSSEDİYORUM'

Extra’ya konuşan Rihanna, kendini nasıl hissettiği sorulunca, “Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor” dedi.Rihanna, hamileliğini duyurduğu kıyafet hakkında da "Bu ceketi kimse hamile olduğumu bilmezken almıştım ve çok sevdiğim bir ceketti. Her zaman giymek için en doğru anı bekliyordum" şeklinde konuştu.



