. Kenan Işık iyileşti mi? Yakın arkadaşı Kenan Işık’ın son halini açıkladı!

Efsane oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 2014'te düşerek kafasını yere çarptı. Beyin kanaması geçiren Işık, o tarihten sonra bir daha ayağa kalkamadı. Yakın arkadaşı ise son hali hakkında açıklama yaptı.

Acı olay; Tarihler 21 Mart 2014'ü gösterdiğinde yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster efsane sunucusu Kenan Işık, gittiği spor salonunda düşerek kafasını yere çarptı.KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMAHemen hastaneye kaldırılan Işık'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Kenan Işık 4 saat süren bir ameliyata alındı. Ancak o günden sonra bir daha ayağa kalkamadı.Yakın arkadaşı Ozan Zeybek ise A Spor'da Kenan Işık'ın son halini anlattı. Zeybek, yıllardır komada olan Işık hakkında şu açıklamaları yaptı:'KENAN IŞIK'I NASIL BİLİYORSANIZ ÖYLE''Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle.Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olurAilesi tarafından çok iyi bakılıyor...'