. Kardeşini kaybeden ünlü şarkıcı Alişan’ın acısı dinmiyor!

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs (kovid-19) sebebiyle kaybetmişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yakalandığı Covid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti. Genç yaşta hayata veda eden Selçuk Tektaş ardından iki çocuk ve gözü yaşlı bir eş bıraktı. Kardeşinin ölümü ile sarsılan Alişan şu sıralar bir de evliliğinde çıkan sorunlarla boğuşuyor. Ünlü şarkıcı bugün ise sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Acısı taze olan Alişan'ın yeni paylaşımı yürek burktu.