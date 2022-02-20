. Burak Deniz'in panik anları!

17 Şubat 1991 doğumlu Burak Deniz, önceki gece Kuruçeşme'de 31'inci yaş gününü kutladı. Ünlü oyuncunun yanında sevgilisi olduğu iddia edilen Şahika Ercümen ve menajeri vardı.Deniz mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşarken, Ercümen kameraları fark edince hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalıştı.Sadece arkadaş olduklarını söyleyen Burak Deniz, kız arkadaşının çantasını neden taşıdığını soran muhabirlere, “Benim desem inanmayacaksınız zaten. Evet arkadaşımın çantasını taşıyorum” yanıtını verdi.Ünlü oyuncuyu görenler, “Çantacı Burak” yorumunu yaptı. Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in, Ercümen ile iki aydır aşk yaşadığı öne sürüldü.'GERİ KAFALI MIYIZ?'Geçtiğimiz haftalarda objektiflere takılan Burak Deniz, 'Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?' sorusuna yanıt vermişti.'Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” açıklamasını yapan Burak Deniz, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle alakalı sessiz kalmayı tercih etmişti.'YOK ÖYLE BİR ŞEY'Oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı eski rol arkadaşı Deniz İrem hatırlatılınca, ”Yok öyle bir şey. Yakıştırmışlar sağ olsunlar” diye cevapladı. Siz kendinize yakıştıramadınız mı? sorusuna tebessüm eden oyuncu, 'Teşekkür ederim' demekle yetindi.