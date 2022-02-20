Aybüke Pusat'ın başı ev sahibiyle belada!

Bir dönem ekranlara gelen ‘Medcezir’ isimli diziyle yıldızı parlayan ve daha sonra başka projelerde yer alan Aybüke Pusat’ın başı ev sahibiyle derde girdi. Ev sahibi Aybüke Pusat’a tahliye davası açtı.

2014 senesinde katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran ve daha sonra yer aldığı projelerde ismini milyonlara duyuran Aybüke Pusat şu sıralar oturduğu konut yüzünden zor günler yaşıyor.



2014 Türkiye üçüncü güzeli olarak oyunculuk yapmaya başlayan Aybüke Pusat, ev sahibi ile mahkemelik oldu. Sabah'ın haberine göre; Pusat, Beşiktaş'ta kirada oturduğu evin 1 yıllık toplam kirası 41 bin TL'yi peşin olarak ödedi.



Fakat ev sahibi Cenk C., Pusat'a evden çıkmasını söyledi oyuncu ise kirasını peşin ödediğini belirterek bu durumu reddetti.



Taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca Cenk C., Pusat'ı mahkemeye verdi. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunan ev sahibi, oyuncunun Beşiktaş'taki evinden ihtiyaç sebebi ile tahliye edilmesini talep etti.



Pusat ise ev sahibi Cenk C.'yi, daha yüksek kiraya vermek için kendisini evden çıkarmak istediği iddiası ile suçladı.



