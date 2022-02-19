. Serenay Sarıkaya'dan ilginç itiraf!
  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serenay Sarıkaya'dan ilginç itiraf!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim’in “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne?” sorusuna şaşırtan bir cevap verdi.

Ekleme: 19.02.2022 - 18:58 Güncelleme: 19.02.2022 - 19:00 / Editör: Ozge Selin
Netflix yapımı Türk dizisi Şahmeran ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, kendisi hakkında ilginç bir itirafda bulundu.

İbrahim Selim ile Bu Gece'nin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelen 100. bölümünün konukları Alice Müzikali’nden rol arkadaşları; Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Şükrü Özyıldız oldu.

Sarıkaya, “Gözlerimin İçine Bak” bölümünde İbrahim Selim’in “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne?” sorusuna yanıtıyla dikkatleri çekti.

“KENDİ MESELESİNİ ÇÖZMÜŞ İNSANLAR"

Sarıkaya, “Ben en çok şuna hayranlık duyuyorum ve gerçekten öyle bir şey gördüğüm anda da bunu anlıyorum; hani bazı insanlar vardır, kendi meselesini çözmüştür, kendini çok iyi tanıyordur, kendiyle barışıktır ve o bir özgüven getirir. Hatta bu gözünde bir ışık, bir enerji oluşturur. Yani o kişiyi gördüğünde onu bilirsin ve o ışık seni çok uzaktan dahi olsa çarpar. Ne kadar güzel dersin hani daha hiç konuşmadan da ruhunu güzel bulursun, anlarsın. Bu beni çok etkileyen bir şey oluyor ve böyle insanları seyrederken gözümü alamıyorum” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

iOS 15.4 beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 15.4 beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amacı ise şaşırttı!

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amacı ise şaşırttı!

Burak Elmas açıkladı! Menajerlere servet gitti!

Burak Elmas açıkladı! Menajerlere servet gitti!

Mutlu Kaya'yı sakat bırakan ve ablasını öldüren zanlıya müebbet​

Mutlu Kaya'yı sakat bırakan ve ablasını öldüren zanlıya müebbet​

Hürkuş'a askeri varyant! 540 saat uçtu...

Hürkuş'a askeri varyant! 540 saat uçtu...