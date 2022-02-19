Lider Şahin'den 'ilişki' açıklaması!

Müzisyen Lider Şahin, sevgilisi Ecem Çırpan ile alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Şahin, ailesinin ilişkilerine onay verip vermediğine dair sorulara "Ailem ilişkilerime karışmaz" cevabını verdi.

Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, bir yıldır aşk yaşadığı Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan ile birlikte alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.



Şahin, basın mensuplar ile konuşarak, babası Selami Şahin'le düet hayali hayali olduğunu ve yakında bunu gerçekleştireceğini söyleyip, şu ifadeleri kullandı:



'HAYALİMDİ SELAMİ ŞAHİN'LE DÜET YAPMAK'

'Ben Selami Bey ile on yıl aynı sahneyi paylaştım. Kendisinin vokalistiydim. Hayalimdi Selami Şahin'le düet yapmak. Sözü ve müziği bana ait bir şarkıda buluşmamız bana onur veriyor. Nasıl bir iş olacak bekliyorum...'



'Babam tam bir öğretmen, beni teşvik etti müziğe, yazdığım şarkıları ilk ona dinletiyorum. Desteğini hep hissediyorum. Şarkı, söz, beste nasıl yapılır ondan öğrendim, benim hocam o.'



37 yaşındaki Lider Şahin, 'Kız arkadaşınız Ece Çırpan ile evlenmeyi düşünüyor musunuz, anne ve babanızdan onay çıktı mı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:



'ECEM'İ SEVİYORLAR'

'Hayırlısı evlilik için. Benim ailem benim ilişkilerime karışmaz, her zaman bana destek oldular aldığım kararlarda. Beraber görüşüyorlar ve Ecem'i de seviyorlar, bir problem yok.'