Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu...

Yaklaşık 5 gündür her yerde aranan ve kendinden haber alınamayan ünlü oyuncu Lindsay Perlman ölü bulundu. Perlman, General Hospital dizisinde oynamıştı. 43 yaşındaki oyuncunun cansız bedeninin Los Angeles'ta bulunduğu öğrenildi.





Bir süredir kendisinden haber alınmayan ünlü oyuncu Lindsay Perlman ölü olarak bulundu. Perlman 43 yaşındaydı.



Popüler dizisi General Hospital'la ünlü olan oyuncu Lindsay Perlman için 5 gün önce kayıp ihbarında bulunulmuştu.



Los Angeles polisi 5 gündür ünlü oyuncuyu bulmaya çalışırken acı haber geldi.



Edinilen bilgiye göre 43 yaşındaki oyuncunun cesedi Los Angeles'ta bulundu.

