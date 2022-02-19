. Gökçe Bahadır evleniyor!
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Gökçe Bahadır evleniyor!

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan güzel oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un nikah tarihi belli oldu. Evlilik hazırlığı için alışverişe çıkan ünlü çiftten Gökçe Bahadır, "25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlık yapıyoruz, çok heyecanlıyız" dedi.

Ekleme: 19.02.2022 - 13:05 Güncelleme: 19.02.2022 - 13:07 / Editör: Ozge Selin


Birçok başarılı projede rol almış olan Gökçe Bahadır, şimdilerde Fox TV'de ekrana getirilen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde hayat verdiği Azra karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Gökçe Bahadır, müzik çalışmaları esnasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Emir Ersoy ile evlilik kararı aldı.

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır geçtiğimiz gün Bebek'teki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Bahadır, muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Bahadır, "25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlık yapıyoruz, çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var. Yoğun bir koşturmaca içine girdim" dedi.

"Özel bir evlilik teklifi aldığı" aldığı yönünde çıkan haberleri de doğrulayan güzel oyuncu, "Evet, her şey gönlüme göre oldu, ancak adı üstünde; özel. 14 Şubat'ta sette çalışıyordum. Tabii ki bana sürpriz oldu." şeklinde konuştu.
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