. Elon Musk'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 70 milyon dolarlık özel jet...
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Beyaz Gazete
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Elon Musk'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 70 milyon dolarlık özel jet...

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şu sıralar gizemli aşk hayatı ile magazin gündeminin radarında. Musk, 17 Şubat tarihinde 70 milyon dolarlık özel jetinden nir kadın ile ayrı ayrı inerken görüntülendi. Musk'ın yanındaki gizemli kadının kim olduğu büyük merak konusu olurken, bu sır da kısa süre içinde çözüldü.

Ekleme: 19.02.2022 - 15:03 Güncelleme: 19.02.2022 - 17:42 / Editör: Ozge Selin


Elon Musk her adımı, her paylaşımı, her açıklaması ile olay olmaya devam ederken, şimdi de magazin dünyasının radarına girdi. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 70 milyon dolarlık özel jetinden gizemli bir kadın ile inerken görüntülendi. Kadının kim olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

İŞTE ELON'UN YENİ SEVGİLİSİ

Daily Mail Online'ın haberine göre; SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 17 Şubat'ta özel jetinden gizemli bir kadınla inerken görüntülendi.

İkili, değeri 60 ila 70 milyon dolar olduğu tahmin edilen özel jetten ayrı ayrı inerken objektiflere yakalandı.

Elon Musk'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 70 milyon dolarlık özel jet...

Musk'a yakın bir kaynak Hollywood Life'a söz konusu kadının Avustralyalı aktris Natasha Bassett olduğunu ve çiftin birlikte seyahat ettikten sonra Los Angeles'a iniş yaptığını söyledi.

'BİRKAÇ AYDIR ÇIKIYORLAR'

Musk'a yakın kişi, ikilinin bir kaç aydır ilişki yaşadığını ve şimdilik her şeyin yolunda olduğunu da söyledi.

Natasha Bassett, Baz Luhrmann'ın yönetmen koltuğunda oturduğu biyografik film Elvis'te aldığı rolle gündeme gelmişti.
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