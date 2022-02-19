Eda Ece'den Flaş Açıklama!

Yasak Elma'nın yıldızları Şevval Sam ve Eda Ece, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Eda Ece, jürisinde yer aldığı "Maske Kimsin Sen?" adlı yarışmanın final yapması hakkında konuştu.

Sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma "Maske Kimsin Sen" final yapmıştı.



"ÇOK ERKEN BİTTİ"



Yarışmada jürilik yapan Eda Ece, "Gerçekten çok severek yaptığım bir işti, çok erken bitti. Yasak Elma dizisine göre orada bambaşka bir Ece olduğumu gösterdim" dedi.Uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, özel hayatı hakkında da konuştu.



İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR



Güzel oyuncu, "Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum. Sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum." dedi.