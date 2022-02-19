. Düğün tarihi belli oldu!

Sosyetik güzel Melis Sütşurup'la bir süredir beraber olan şarkıcı Mustafa Sandal, haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturacak.

2008 yılında Sırbistanlı şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıl evli kalıp boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, yeniden damat oluyor.Bir süredir Melis Sütşurup ile aşk yaşayan Mustafa Sandal, gündeme gelen evlilik iddialarına noktayı koydu.Çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.Haziran ayında nikah masasına oturacak olan Sandal ve Sütşurup, Instagram hesaplarından davetiyelerini paylaştı.İkili, 10-12 Haziran arasında iki gün sürecek bir düğün töreni gerçekleştirecek.