Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye dava!

Bir zamanlar sadece Hollywood'da değil dünyada aşkın simgesi olarak görülen ve 'Brangelina' diye anılanAngelina Jolie (46) ile Brad Pitt'in (58) olaylı ayrılığında ipler bir kez daha gerildi. ABD'li aktör, Fransa'daki üzüm bağında sahip olduğu hisseleri kendisinden habersiz satan eski eşi Jolie'ye dava açtı.

Angelina Jolie, Fransa'da bulunan üzüm bağındaki kendi payını Rus bir oligarka satmıştı. Brad Pitt, 'Chateau Miraval' isimli bağı 2008 yılında 28.4 milyon dolara satın almıştı. Güzel oyuncu da yüzde 40 hisse almıştı.



35 odalı bir şatonun yer aldığı bağ, ünlü çift 2016'da ayrılınca anlaşmazlık konusuna dönüşmüştü. Altı çocuklarının velayeti konusunda da karşı karşıya gelen ikilinin boşanma sürecinde Angelina Jolie, 58 yaşındaki aktöre birkaç kez dava açmıştı.