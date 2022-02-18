. Yeşim Büber'in değişimi şaşırttı!

Bir döneme damga vuran ünlü isimlerin son halleri merak ediliyor, sık sık araştırılıyor. O isimlerden biri de "Aynalı Tahir" dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Yeşim Büber. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile nikah masasına oturan Yeşim Büber; eşi, ikizleri Nehir ve Can Yunus ile yaklaşık 13 yıldır teknede yaşıyor. Sosyal medya hesabını nadir olarak kullanan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi görüyor. Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber, değişimiyle bir kez daha gündeme geldi. Geçen yıl evi olan teknede tadilat yapan ve teknede yaşamanın zorluklarını dile getiren Büber, son hali ile ağızları açık bıraktı!