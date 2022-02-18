. Yeşim Büber'in değişimi şaşırttı!
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Yeşim Büber'in değişimi şaşırttı!

Bir döneme damga vuran ünlü isimlerin son halleri merak ediliyor, sık sık araştırılıyor. O isimlerden biri de "Aynalı Tahir" dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Yeşim Büber. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile nikah masasına oturan Yeşim Büber; eşi, ikizleri Nehir ve Can Yunus ile yaklaşık 13 yıldır teknede yaşıyor. Sosyal medya hesabını nadir olarak kullanan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi görüyor. Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber, değişimiyle bir kez daha gündeme geldi. Geçen yıl evi olan teknede tadilat yapan ve teknede yaşamanın zorluklarını dile getiren Büber, son hali ile ağızları açık bıraktı!

Ekleme: 18.02.2022 - 23:33 Güncelleme: 18.02.2022 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Aynalı Tahir’in yıldızı Yeşim Büber 12 yıldır yaşamını teknede sürdürüyor! Yeşim Büber’in değişimi ağızları açık bıraktı!
"Aynalı Tahir" dizisi ile hafızalara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile nikah masasına oturmuştu.

Yaklaşık 14 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Geçtiğimiz aylarda evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Büber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirmişti.

İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...

Yeşim Büber'in değişimi şaşırttı!

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