Tuğba Özerk'ten 'Tosuncuk' açıklaması!

Çiftlik Bank kurucusu, 'Tosuncuk' olarak bilinen ve şu anda cezaevinde olan Mehmet Aydın'ın parasını akladığı iddiasıyla gündeme gelen Tuğba Özerk, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi (MASAK) tarafından inceleme başlatılan ihbar hakkında açıklama yaptı.

Nişantaşı'nda eşi Gökmen Tanaçar ile bir mekan çıkışı görüntülenen Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir TV kanalında fenalaştığı görüntüler hakkında konuştu.



"ÇOK DAHA AĞIR HASTALAR VAR"



Beyninde iyi huylu tümör olduğunu belirten şarkıcı, "Şu an daha iyiyim, ilaçlarımı alıyorum. Beyinde bir tümör var ama iyi huylu, şu an toparladık. Sıkı bir aylık süreç geçirdim" ifadelerini kullandı.



Hakkında yapılan olumsuz yorumları değerlendiren Özerk, "Herkesin kendi yorumu. Gerçekler ortada, doktorum da zaten gerekli açıklamayı yaptı. Hastalığı çok fazla büyütmeyelim bence. Çok daha ağır hastalar var, onlara ayıp olmasın" dedi.



"GERÇEK DEĞİL"



41 yaşındaki şarkıcı, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını akladığı iddiaları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili, yaşananların kendisini yıllardır takip eden takıntılı bir hayranının iddiaları olduğunu savundu.



Tuğba Özerk, "Uzaklaştırma kararı aldık bu şahısla ilgili. Asılsız olduğu besbelli zaten. Yapılan bir ihbardan ibaret. Gerçek bir şey değil" cevabını verdi.



Kendisini ihbar eden kişiyi şikayet ettiğini dile getiren şarkıcı, "Bu ihbar olduğu için zaten gerçekliği olabilir mi? Davalar açıldı, süreçler başlatıldı. Hakkaniyetli bir ceza alacaktır diye düşünüyorum" yorumunda bulundu.



SAHNEDE DÜŞME NEDENİNİ AÇIKLADI



Yılbaşı gecesinde Antalya'da konser veren Tuğba Özerk'in sahnedeki hareketleri olay oldu. Hayranlarının çektiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şarkıcının, sahneye sarhoş çıktığı iddia edilmişti.



Gecenin ilerleyen saatlerinde Tuğba Özerk, dengesini kaybedip, vokalistiyle birlikte yere düşmüştü. Popçu, çok konuşulan görüntüler için Instagram hesabından açıklama yayınlamıştı.



“Hipofiz bezi makroadenomu tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim. İlaç tedavim sürmektedir. Tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk (bilinç kaybı, senkop) riski altında bir hayatım var."

