. Tatlıtuğ ailesi tehlikede! 'Seni asitle yakacağım'
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Tatlıtuğ ailesi tehlikede! 'Seni asitle yakacağım'

Kıvanç Tatlıtuğ ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Başak Dizer'i daha önce tehdit ederek hakaretler savuran Sinan Altıntaş, hakkında açılan iki davaya rağmen ünlü çifti tehdit etmeyi sürdürdü. Tehditlerin dozunu arttırarak, 'Seni asitle yakacağım, kocana şarjör boşaltacağım' diyerek ölümle tehdit eden Altıntaş hakkında üçüncü kez 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 18.02.2022 - 10:15 Güncelleme: 18.02.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla geçen yıl hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sinan Altıntaş, ünlü çifti etmeyi sürdürdü. Altıntaş, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftini, sosyal medya üzerinden yeniden ölümle tehdit etmeye başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çifti, tekrar Instagram üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini kabul edince Altıntaş hakkında ikinci bir dava açıldı.

TEHDİTLERİN DOZUNU ARTTIRDI

Hakkında iki dava açılan Altıntaş, iddiaya göre sosyal medya üzerinden çifte yönelik tehditlerine devam etti. Tehditlerin boyutunu artıran Altıntaş bu kez Kıvanç ve eşine yönelik ölümlü tehditler savurmaya başladı

Instagram isimli sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabından, müşteki Başak Tatlıtuğ'un hesabına çeşitli tarihlerde mesaj gönderen Altıntaş, 'Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım. Benim adım Sinan Altıntaş..Seni öldürmeden ölürsem dünya alem beni si..' şeklinde mesajlar gönderdi.

ÜÇÜNCÜ DAVA

Bunun üzerine yeniden savcılığa başvuran Tatlıtuğ çifti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Sinan Altıntaş, üzerine atılı suçu Kabul etti. Mesajları bilerek gönderdiğini söyledi. Savcılık, dosyaya uzlaştırmacı atadı.

Tatlıtuğ çifti, Sinan'ı affetmedi. Sinan Altıntaş hakkında 'Tehdit ve Hakaret' suçları kapsamında dört yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame daha düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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