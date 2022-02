Survivor'da büyük yüzleşme!

Survivor All Star heyecan dolu bölümleri ile ekrana getirilmeye devam ediyor. Ada konseyinde karşı karşıya gelen Sude, Mert ve Nisa arasında büyük bir gerilim yaşandı. Ada konseyinde yaşanan yüzleşme geceye damga vurdu.

TV8'de ekrana getirilen Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya rekabet etti. Ödül oyununu kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Seremonide Mert'in Sude'ye çiçek vererek Sevgililer Günü'nü kutlaması Nisa ile gerilimi tırmandırdı.



Nisa, Mert'in hamlesinin ardından Sude'ye 'Daha havaalanında 'seni seviyorum' dedi. On saniye sonra senin yanına geldiyse eğer bu içimi yiyor anladın mı?' diyerek tepkisini dile getirdi.



Sude de 'Sen bana gelip 'kendine değer vermeyen, kendine saygısı olmayan bir kadın' diyorsun. Bu çok ağır bir itham... Nisacığım bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin ve şu an beni bununla yargılayamazsın. Bana çok büyük bir iyilik yaptınız ama benim ona olan hislerim çok güçlü' sözleri ile kendini Nisa'ya karşı savundu.



Sude'nin yaşananlardan dolayı mutsuz olduğunu gören Mert, oyun parkurunda 'Onları dinleme' diyerek uyarıda bulundu. Sude, Mert ve Nisa ada konseyinde karşı karşıya geldi. Üçlü arasındaki gerilim giderek tırmandı.



Sude 'Mert'i burada tanımış olsam Nisa'ya hak verebilirdim ama benim bildiklerim var. Nisa bir tarafı korurken bir tarafı kırdığını fark etmedi. Nisa'nın varlığı beni rahatsız etmiyor. Söylediği cümle benim kaldırabileceğim bir cümle değil. Kendi açımdan bu konuyu kapattım.' dedi.



Nisa da 'Ben bundan sonra hiçbir şey demek istemiyorum. Benim hayatıma da yansıyan bir şey olduğu için tepki göstermek zorundaydım' yanıtını verdi.



Mert, ikilinin tartışmasına dahil olarak Nisa'ya şunları söyledi: 'Lütfen bu konudan, benden ve Sude'den uzaklaş. Sal bizi ya! Senin özel hayatınla ilgili kimseye bir şey bahsetmiyoruz.'