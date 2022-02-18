Hülya Avşar’dan sevgili açıklaması!

14 Şubat Sevgililer Günü’nü eski eşi ile geçiren Hülya Avşar, yine çok konuşulacak söylemlere imza attı. Avşar, “Instagram kullanan erkek bana göre değil. Ben erkeklere yakıştırmıyorum” dedi.

Hülya Avşar dün akşam Tarabya'da görüntülendi.



Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Avşar, yine dikkat çeken bir açıklama yaptı.



“O KADAR ÇOK SEVGİLİM VAR Kİ HAREM KURDUM”



14 Şubat Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile geçiren ünlü isim “sevgiliniz var mı” sorusuna “Benim o kadar çok sevgilim var ki. Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum.” diye cevap verdi.



“INSTAGRAM KULLANAN ERKEK BANA GÖRE DEĞİL”



Sosyal medya ile ilgili fikrini dile getiren Avşar, “Instagram’ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz.” dedi.



“ORHAN GENCEBAY KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL”



Orhan Gencebay’ın 'edep' açıklamasından dolayı eleştirilmesine de değinen Avşar “Bu tür şeylerin yapılmaması gereken tek kişi Orhan Gencebay’dır. Orhan Gencebay’ı kes, kötü niyetli hiçbir şey yapmaz yine de.” ifadelerini kullandı.