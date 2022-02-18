. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in büyük aşkı bitti!
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Beyaz Gazete
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in büyük aşkı bitti!

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin, gittikleri Maldivler tatiliyle ilişkilerini ilan etmişti. Sosyal medyanın en gözde ikilisi arasında yer alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. İddialar doğru çıktı; Hande Erçel, sevgilisiyle olan sosyal medya paylaşımlarından önce yorumlarını sildi, sonra fotoğrafları kaldırdı. Erçel'in bu hamlesi, "Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in büyük aşkı bitti" dedirtti. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 18.02.2022 - 15:26 Güncelleme: 18.02.2022 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Gözde oyuncular Hande Erçel ile Kerem Bürsin, "Sen Çal Kapımı" dizisinde partner olmalarının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.

Maldivler tatiline çıkarak aşklarını ilan eden ünlü çift magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ancak bir süredir ikilinin ayrıldığı yönünde haberler gündeme gelmeye başladı.

Kerem Bürsin'in Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in doğum gününde yer almaması ile iddiaları güçlendirmişti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrılık haberleri karşısında sessiz kalıp açıklamada bulunmamıştı.

HANDE ERÇEL, KEREM BÜRSİN İLE OLAN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ünlü çift cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

Kerem Bürsin'in hamlesi ise şimdiden merak konusu oldu.

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