. Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı!
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Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı!

Son dönemde yoğun bir konser sürecine giren ünlü şarkıcı Gülben Ergen'e nazar değdi. Gülben Ergen evinde yeniden kaza geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaburga kemiğinin çatladığı öğrenildi.

Ekleme: 18.02.2022 - 09:41 Güncelleme: 18.02.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Gönlünü bir avukata kaptırdığı iddiası ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu ayak bileğini burkmuş ve sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde menüsküs yırtığı tespit edilmişti.

Bir süre tedavi gören Gülben Ergen, yine geçirdiği bir kaza ile gündeme geldi.

GÜLBEN ERGEN'İN KABURGA KEMİĞİ ÇATLADI

Ergen bugün sosyal medya sayfasından 'Bitmeyen bir ağrı kaburga kemiğimde' diyerek bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın nedeni daha sonra anlaşıldı. Şarkıcının ayağındaki sakatlık nedeniyle merdivenden inerken ayağının kaydığı ve bu kez de kaburga kemiğinin çatladığı öğrenildi.
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