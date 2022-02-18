Gülben Ergen'den kötü haber!

Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza nedeniyle ayağını sakatlayan Gülben Ergen, şimdi de kaburga kemiğini çatlattı.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci kez evde kaza geçirdi. Ergen, geçen aylarda evinde geçirdiği kazada ayak bileğini burkmuş, hastanede yapılan tetkiklerde sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde menisküs yırtığı tespit edilmişti.



"BİTMEYEN AĞRI"



Ergen, bugün Instagram hesabından “Bitmeyen bir ağrı kaburga kemiğimde, hep inandığım geleneksel İbni Sina tıbbının eşsiz doktoru ve şaşırtıcı tedavileri hepsi doğal hepsi müthiş.” yazılı bir paylaşım yaptı.



Yine hastaneye giden ve paylaşım yapan Ergen'in, kaburga kemiğinin çatladığı öğrenildi.



