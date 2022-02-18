Ezgi Mola'dan Flaş Açıklama!

Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Ezgi Mola ve Merve Dizdar, önceki akşam Asmalımescit'te bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mola, davalık olduğu Musa Orhan hakkında konuştu.

Kadrosunda yer aldığı Alice Müzikali'nden bahseden Ezgi Mola, "Tekrardan sahnelere döndüğümüz için mutluyuz. Seyircimiz yoğun ilgi gösteriyor. Darısı küçük tiyatroların ve küçük salonların başına" dedi



"DAVA SONUÇLANINCA KONUŞALIM"



Oyuncu Ezgi Mola, İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan'a 'hakaret' ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, davacı tarafın 50 bin TL karşılığında uzlaşma talebinde bulunduğunu açıkladı. Mola, "Uzlaşmayı kabul etmedim. Dava süreci bitmedi. Sonuçlanınca konuşalım" ifadelerini kullandı.