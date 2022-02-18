. Demet Akalın'dan Tarkan'ın yeni şarkısına tepki: Salak değiliz evladım
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Beyaz Gazete
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Demet Akalın'dan Tarkan'ın yeni şarkısına tepki: Salak değiliz evladım

Tarkan'ın Geççek şarkısı sosyal medyayı ikiye böldü. Demet Akalın Tarkan'ın Geççek şarkısını beğenmediğini açık açık söyledi. Akalın gelen bir yorum üzerine ise "Salak değiliz evladım" tepkisinde bulundu. Akalın'ın Tarkan yorumları sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 18.02.2022 - 12:25 Güncelleme: 18.02.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Tarkan'ın Geççek şarkısı gündeme bomba gibi düştü. Bir kısım şarkıyı beğenmezken bir kısım ise marş gibi olduğunu söyleyip hemen benimsedi. Ünlü isimler de bu konuda ikiye bölündü. Demet Akalın Geççek'i beğenmeyenler arasında yer aldı ve açık açık da bunu beyan etti.

Akalın daha şarkı gelmeden 'Biri üstümüze inci tanemi atsın' dedi bu yoruma fenomen takipçisi 'Akşam 9'dan sonra neler atarlar üstümüze' yanıtını verdi.

Şarkıyı dinleyen Demet Akalın ardından kendini tutamadı ve 'Oh oh zil takıp ne ya' diyerek Geççek'i beğenmediğini ima etti.

'İKİNCİYE DİNLER MİYİM?'
Akalın'a 'Şarkının sözlerini iyi dinlerseniz ne demek istediğini de anlardınız Demet Hanım. Mesajlar önemli. Her zaman çiçekten böcekten anlatmak zorunda değil şarkılar' yanıtı geldi.

Akalın ise kendini tutamadı ve 'Muhakkak salak değiliz evladım anladım ama ikinciye dinler miyim asla' dedi.
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