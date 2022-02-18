Arda Turan garsonun ilginç isteğini geri çevirmedi! Öyle bir jest yaptı ki... Duyanlar şaştı kaldı!

Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan Turan ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Asil Aslan ve Hamza Arda adında iki oğulları bulunan çift, her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Son olarak Arda Turan, Bebek'teki müdavimi olduğu kafede çalışan bir gencin ilginç isteğini geri çevirmedi. Turan, yaptığı jest ile sevenlerinden tam not aldı!

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Bebek'te müdavimi olduğu kafede çalışan gencin ilginç isteğini geri çevirmedi.



Kafe çalışanı genç, kız arkadaşına 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizi yapmak için ünlü futbolcudan 2 yıl önce satın aldığı 4 milyon TL değerindeki Audi RS 6 marka arabasını ödünç istedi.



Turan, durumunu anlatan gencin bu isteği karşısında şaşırdı, ancak onu kırmayıp aracını verdi.



Genç, 14 Şubat günü sevgilisini evinden Arda Turan'ın arabasıyla aldı ve ona Sevgililer Günü'ne özel çeşitli sürprizler yaptı.



Aslıhan Turan'la evli olan Arda Turan'a geçtiğimiz günlerde Sevgililer Günü'yle ilgili düşünceleri sorulmuş, ünlü futbolcu şöyle konuşmuştu:



'Özel günlük bir şey yok. Seven adama özel gün mü olurmuş? Sürpriz falan hazırlamadım. Zaten sevdiklerim için her zaman bir şeyler yaparım. O yüzden özel günlerle alakalı şeyleri sevmiyorum.'



ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKIYOR MU?



Önceki gün Etiler'de görüntülenen Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, ligde zor günler geçiren takımı için 'Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız' ifadelerini kullandı.



Turan, 'Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?' şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:



'Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) Hoca'yla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var.'



Öte yandan Arda Turan, 4 milyon TL değerindeki Audi RS 6 marka arabasını 2 yıl önce satın almıştı.



Futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın 7 yıllık arkadaşlığı 2015'te aşka dönüşmüştü. Mart 2019'da nikah masasına oturan çift, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2019'da, Asil Aslan'ı ise 2020 yazında kucaklarına almıştı.



Şimdilerde YouTube kanalına farklı içerikler üreten Aslıhan Doğan Turan, son videosuyla gündem olmayı başardı.



Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz akşam kayınvalidesi ve annesiyle mutfakta eğlenceli dakikalar geçirdi.



Aynı malzemeleri kullanarak 'En Güzel Pilav Yarışması' düzenleyen Aslıhan Doğan Turan'a Arda Turan, babası Adnan Turan, kayınpederi Sabri Doğan ve kardeşi Okan jürilik yaptı. Kimin yaptığını gizli tutarak pilavlar tek tek denendi.



Adnan Turan eşi Yüksel Turan'ın pilavını beğenirken, Arda Turan, Okan ve kayınpederi ise Güler Doğan'ın pilavını beğendi.



Kimse tarafından pilavı beğenilmeyen Aslıhan Doğan ise hem hayal kırıklığına uğradı hem de kahkahasını gizlemedi.



