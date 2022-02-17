. Ünlü komedyen Ata Demirer hızla eriyor

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. 49 yaşındaki Ata Demirer, şimdilerde yeni filmi için kolları sıvadı. Yaz aylarında su altından paylaşımlarıyla büyük ilgi gören sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in bu kez verdiği kilolar dikkat çekti. Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti. Ata Demirer'in son hali hayranlarını şaşırtırken ünlü isme yorum yağdı. İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…

Adeta şeker gibi eridi! Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu.49 yaşındaki Ata Demirer, şimdilerde yeni filmi için kolları sıvadı. Yaz aylarında su altından paylaşımlarıyla büyük ilgi gören sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in bu kez verdiği kilolar dikkat çekti.Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir yeni film çalışmaları için inzivaya çekilmişti. Demirer, bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti. Ata Demirer'in son hali hayranlarını şaşırtırken ünlü isme yorum yağdı.Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.