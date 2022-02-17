Tolgahan Sayışman'dan 300 bin TL’lik hediye!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi ve iki çocuğunun annesi Almeda Abazi’nin doğum günü ve beşinci evlilik yıl dönümleri için kesenin ağzını açtı.

Tolgahan Sayışman, eşi ve iki çocuğunun annesi Almeda Abazi’nin doğum günü ve beşinci evlilik yıl dönümleri için kesenin ağzını açtı. Yakışıklı oyuncu, Nakşiler Mücevherat’tan Abazi’ye 300 bin TL değerinde tektaş aldı.



OYUNCULUĞU BIRAKMIŞ

Ayrıca eşiyle bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Abazi, oyunculukla ilgili, “Evlenmeden önce 2-3 projede yer almıştım. Oyunculuğu bıraktım” dedi. Sayışman ise, “Olayın benimle bir ilgisi yok. ‘Tolgahan eşinin oyunculuk yapmasını istemiyor’ gibi yorumlar yapılmasın” diye konuştu.



Abazi, 2008 yılında Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan, 2013'te 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Valeria' karakterine hayat vermiş; 2014'te Murat Ceylan'la birlikte 'Para Bende' adlı programı sunmuştu.



İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK

2017 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019'da oğulları Efehan'ın doğumu ile ilk anne ve baba olma mutluluğu yaşamış, Haziran 2021'de ise kızları Alina dünyaya gelmişti.