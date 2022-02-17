. Survivor'ı karıştıran aşk!
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Survivor'ı karıştıran aşk!

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında yaşananlar merak uyandırdı. Sude ile birlikte olduğu iddia edilen Mert Öcal, Sevgililer Günü'nde Sude'ye çiçek hediye edip Sevgililer Günü'nü kutladı. Mert'in jestine karşılık veren Sude Burcu çiçeği aldı ve Mert'in Sevgililer Gününü kutladı.

Ekleme: 17.02.2022 - 09:41 Güncelleme: 17.02.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında yaşananlar merak uyandırdı. Sude ile birlikte olduğu iddia edilen Mert Öcal, Sevgililer Günü'nde Sude'ye çiçek hediye edip Sevgililer Günü'nü kutladı. Mert'in jestine karşılık veren Sude Burcu çiçeği aldı ve Mert'in Sevgililer Gününü kutladı.

Mert'in bu hamlesi gönüllüler adasını karıştırdı. Nisa'dan Sude'ye 'Daha havaalanında 'seni seviyorum' dedi. On saniye sonra senin yanına geldiyse eğer bu içimi yiyor anladın mı?' sözleriyle tepki geldi.

Sude ise kendini 'Sen bana gelip 'kendine değer vermeyen, kendine saygısı olmayan bir kadın' diyorsun. Bu çok ağır bir itham... Nisacığım bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin ve şu an beni bununla yargılayamazsın' ifadeleriyle savundu.

ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Yeni bölüm fragmanın ardından Nisa Bölüknbaşı'nın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu, çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı. Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayan Şakalakoğlu'nun paylaşımı 'arkadaşının desteğine karşılık verdi' şeklinde yorumlandı.

NE OLMUŞTU

İddiaya göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Bir süredir aşk yaşayan ikili bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etti. Evrim'in oyun alanında Sude ve Mert'e 'aranız da bir şey mi var' diye sorması gerçekleri ortaya çıkardı.

Mert ve Sude'nin aşk yaşadığını öğrenen Ogeday, Sude'yi 'Mert'ten uzak dur' sözleriyle uyardı. Daha sonra Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihaneti ortaya çıkardı.

MERT'İN SEVGİLİSİ MAKBULE ŞAKALAKOĞLU MU?

Survivor'daki 'ihanet' sosyal medyayı salladı. Adada yaşananlar 'Mert'in sevgilisi kim?' sorularına neden oldu. İddiaya göre Mert, uzun zamandır Makbule Şakalakoğlu ile birlikte. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu ve Nisa Bölükbaşı yakın arkadaş. Bu birlikteliği bilen Nisa, Sude'yi uyardı. Yayınlanan görüntülerin ardından Makbule Şakalakoğlu sosyal medya hesabından Mert Öcal'ı takip etmeyi bıraktı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldıran Şakalakoğlu, ihanetle yıkıldı.
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