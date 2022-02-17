. Mustafa Sandal ve eski Emina Jahovic arasındaki para krizi büyüyor! Şok iddia...
  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Sandal ve eski Emina Jahovic arasındaki para krizi büyüyor! Şok iddia...

Mustafa Sandal’ı nafaka ödememekle suçlayan Emina Jahovic, popçunun mal varlığını annesinin üzerine yaptığını öne sürmüştü. Sırp güzel, şimdi de “Ben kazandığım tüm parayı ortak hesabıma yatırırken eski eşim, gizli hesaplara milyonlarca para yatırdı” iddiasında bulundu.

Ekleme: 17.02.2022 - 09:41 Güncelleme: 17.02.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
10 yıllık evliliklerini 2018'de noktalayan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasındaki 'para krizi' sürüyor...

Her şey evliliğinden iki oğlu olan Sırp şarkıcının, Musti'ye açtığı davayla başladı.

Ünlü popçunun ödemesi gereken aylık 15 bin TL'yi ödemediği iddiasıyla eski eşine icra takibi başlatan Emina Jahovic'e karşı atak geldi.

Ünlü popçu da geçtiğimiz yıl nafakanın iptal edilmesi için dava açtı.

Bu talep üzerine küplere binen Emina Jahovic, 'Bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir' diyerek mahkemeye sunduğu dilekçede, Musti'yi kendisinden 'mal kaçırmakla' suçladı.

'Evli olduğu dönemde aldığı gayrimenkulleri annesi Tülin İleri adına tapu ve tescil ettirdi' iddiasını ortaya atan Emina Jahovic, Sırp basınına da yeni iddialarda bulundu.

Mustafa Sandal ve eski Emina Jahovic arasındaki para krizi büyüyor! Şok iddia...

SIRP BASININDA MANŞET
'Telegraph' gazetesinin haberine göre; güzel şarkıcı evli olduğu dönemde reklam ve müzikten kazandığı tüm parayı kuruşuna kadar Mustafa Sandal'la ortak hesabına aktardı.

Musti ise kazandığı paranın çok büyük kısmını bu hesap yerine açtığı diğer gizli hesaplara yatırdı.

Şimdi ünlü popçunun evlilikleri boyunca ne kadar kazandığıyla ilgili bir araştırma yapılmasını isteyen Emina Jahovic'e göre Musti, toplam 20 milyon euro'luk gayrimenkullerinden de pay vermek istemedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

iOS 15.4 beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 15.4 beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amacı ise şaşırttı!

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amacı ise şaşırttı!

Burak Elmas açıkladı! Menajerlere servet gitti!

Burak Elmas açıkladı! Menajerlere servet gitti!

Mutlu Kaya'yı sakat bırakan ve ablasını öldüren zanlıya müebbet​

Mutlu Kaya'yı sakat bırakan ve ablasını öldüren zanlıya müebbet​

Hürkuş'a askeri varyant! 540 saat uçtu...

Hürkuş'a askeri varyant! 540 saat uçtu...