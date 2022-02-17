. Mustafa Sandal ve eski Emina Jahovic arasındaki para krizi büyüyor! Şok iddia...

10 yıllık evliliklerini 2018'de noktalayan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasındaki 'para krizi' sürüyor...Her şey evliliğinden iki oğlu olan Sırp şarkıcının, Musti'ye açtığı davayla başladı.Ünlü popçunun ödemesi gereken aylık 15 bin TL'yi ödemediği iddiasıyla eski eşine icra takibi başlatan Emina Jahovic'e karşı atak geldi.Ünlü popçu da geçtiğimiz yıl nafakanın iptal edilmesi için dava açtı.Bu talep üzerine küplere binen Emina Jahovic, 'Bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir' diyerek mahkemeye sunduğu dilekçede, Musti'yi kendisinden 'mal kaçırmakla' suçladı.'Evli olduğu dönemde aldığı gayrimenkulleri annesi Tülin İleri adına tapu ve tescil ettirdi' iddiasını ortaya atan Emina Jahovic, Sırp basınına da yeni iddialarda bulundu.SIRP BASININDA MANŞET'Telegraph' gazetesinin haberine göre; güzel şarkıcı evli olduğu dönemde reklam ve müzikten kazandığı tüm parayı kuruşuna kadar Mustafa Sandal'la ortak hesabına aktardı.Musti ise kazandığı paranın çok büyük kısmını bu hesap yerine açtığı diğer gizli hesaplara yatırdı.Şimdi ünlü popçunun evlilikleri boyunca ne kadar kazandığıyla ilgili bir araştırma yapılmasını isteyen Emina Jahovic'e göre Musti, toplam 20 milyon euro'luk gayrimenkullerinden de pay vermek istemedi.