Gülşen'den sert yanıt: Namus kimlere kalmış!

Gülşen, son dönemde giydiği iddialı kıyafetlerine gelen eleştirilere sahneden yanıt verdi.

Gülşen, sürekli dekolteli kıyafetleriyle gündeme geldiği konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şarkıcı, dün akşam da İstanbul'daki ünlü bir eğlence mekanında sahne aldı.



İzzet Yıldızhan'ın başlattığı sahne kıyafetleri tartışmasına en son usta sanatçı Orhan Gencebay dahil olmuş; "Edepli olmak lazım." demişti.



Gencebay tarafından bile eleştirilen Gülşen, ilk kez sahnede sessizliğini bozdu. Kıyafetlerini eleştirenlere cevap veren ünlü şarkıcı, "Namus kimlere kalmış." dedi.



"NAMUSLU OLMAK KİMLERE KALMIŞ"

Sahnede Sezen Aksu'nun Namus şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı, “Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten bu şarkıyı ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum.” diye konuştu.