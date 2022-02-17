Eski sevgilisi şaşkına çevirdi!
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İbrahim Çelikkol, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizide başrolü paylaştığı Hilal Altınbilek ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen yakışıklı oyuncu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatı mercek altına alınan İbrahim Çelikkol'un eski sevgilisini gören şaştı kaldı. İşte Çelikkol'un bir dönem aşk yaşadığı ünlü isim....
Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İbrahim Çelikkol, hakkındaki gerçekle şaşırttı..
Sevenleri tarafından yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun bir dönem aşk yaşadığı ünlü ismi gören şaşkınlığını gizleyemedi..
İşte İbrahim Çelikkol'un eski sevgilisi Tuğba Ekinci...
Sevenleri tarafından yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun bir dönem aşk yaşadığı ünlü ismi gören şaşkınlığını gizleyemedi..
İşte İbrahim Çelikkol'un eski sevgilisi Tuğba Ekinci...