Defne Samyeli'den ilişki açıklaması!

Defne Samyeli, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Bir mekânda kız arkadaşıyla sohbet eden Samyeli, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Sahne kıyafetleri hakkında yapılan eleştirilerle ilgili yöneltilen sorulara yanıt veren şarkıcı, “Sahne şovlarının gerektirdiği özenli bir duruş var. Eleştirilmek ile ilgili sıkıntım yok. İsteyen istediğini söyleyebilir. Umurumda değil” dedi.



"KALBİM BOŞ"



Samyeli’nin boynundaki anahtar kolye gazetecilerin dikkatini çekti. Gazetecilerin “Kalbinizin anahtarını boynunuzda taşıyorsunuz” sözlerine, “Kalbim boş” diyerek karşılık verdi.



ANNEM MAKYAJ YAPMAMI YASAKLAMIŞTI

Eski eşi Eren Talu'nun evlilik döneminde giyim konusunda kendisine çok karıştığını belirten Defne Samyeli, "Bir zamanlar çok karışırdı. Evlilik dönemlerinde geleneksel Türk erkeği durumlarını yaşamayan kadın yoktur. Muzdarip değilim ama insanların sınırlarını kendisi çizmesi gerektiğine inanıyorum. Bence ne giyeceğimize biz karar vermeliyiz. Bununla ilgili kimsenin sınırlandırması söz konusu olmamalı" dedi.



Samyeli, muhabirlerin, "Kızlarınızın sizin gibi bir anneye sahip olduğu için şanslı olduğunu söyleyebilir miyiz? Siz genellikle kızlarınıza karışmıyorsunuz." sözlerine de yanıt verdi.



Defne Samyeli, "Onlara sormak lazım. Söylüyorlar tabi. Benim annem beni çok sıkardı. Şimdi bakıyorum, 'İyi ki sıkmış beni' dediğim zamanlar oldu. Annem 18-19 yaşında makyaj yapmayı tamamen yasaklamıştı. Genç kız olarak insan merak ediyor. İnsanların belli noktalarda kısıtlandığı zaman tam tersi o arayı kapatmak için yapacağından daha fazlasını yaptığını bildiğim için genelde hem çocukların hem bireylerin kendilerine ve etrafa zarar vermedikleri sürece seçimlerinde özgür olmaları gerektiğini düşünen gerçek bir demokratım. Bana ne 'Yapma' derseniz sorgularım. Bir şeyin empoze edilmesinden hoşlanmam. Bana bir şeyi zorla yaptırmak çok zor." şeklinde konuştu.



"O YORUMLARA İLK BAŞLARDA BOZULUYORDUM"

Samyeli, "49-50 yaşında göstermiyor' tarzı yorumlardan rahatsızlık duyuyor musunuz?" sorusuna ise, "İlk başlarda bozuluyordum. Şimdi 'Ben de olsam öyle söylerdim' diyorum. Kitap çıkartıyorum zaten. Tüm bildiklerimi kadınlarla paylaşacağım. İyi görünmek, iyi görünmeyi istemek herkesin hakkı olmalı. 20 yıldır yüz egzersizi yapıyorum. Bütün bildiklerimi paylaşmaya karar verdim." dedi.