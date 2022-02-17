. Bircan Bali'yi tehdit etmişti! 'Reynmen' lakaplı fenomen Yusuf Aktaş'a hapis şoku!
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Beyaz Gazete
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Bircan Bali'yi tehdit etmişti! 'Reynmen' lakaplı fenomen Yusuf Aktaş'a hapis şoku!

Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş'ın hapsi isteniyor! "Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" sözleri Reynmen'in başına dert oldu. 'Söylemezsem Olmaz' sunucusu Bircan Bali'yi tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan fenomen için savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 2 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep etti.

Ekleme: 17.02.2022 - 12:00 Güncelleme: 17.02.2022 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' sunucusu Bircan Bali, Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ı savcılığa şikayet etti.

Bircan Bali avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen'in İnstagram hesabından bir video paylaşarak kendisi için, 'Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim' diyerek kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti

Yusuf Aktaş hakkında, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

2 YIL 10 AY HAPİS
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tarafların avukatları katılım sağladı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Yusuf Aktaş'ın Bircan Bali'ye karşı, 'Leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim' ifadelerini kullandığını ve bunu da savunmasında kısmen kabul ettiğini belirtti.

Suçlamalar konu olayın kolluk tutanakları ve ekran görüntüleri tarafından sabit olduğunu belirterek Aktaş'ın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından tarafların savunmalarını hazırlaması için süre verilerek duruşma ertelendi.
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