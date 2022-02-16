. Tektaş'ın fiyatı dudak uçuklattı!
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Beyaz Gazete
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Tektaş'ın fiyatı dudak uçuklattı!

Yılbaşı tatili sonrası ilişkilerini sonlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa fazla dayanamadı. Arkadaşlarının araya girmesi sonrası barışan çift, evlilik kararı aldı. 14 Şubat'ta özel bir gece planlayan Koç, Özdemir'e evlilik teklifi etti ve "Evet" yanıtını aldı. Magazin gündemine damga vuran gecenin detayları da ortaya çıktı. Koç özel gece için servet harcarken özel tasarım olan yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı. .

Ekleme: 16.02.2022 - 20:05 Güncelleme: 16.02.2022 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Oğuzhan Koç, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi Demet Özdemir'e beklenen evlilik teklifini yaptı. Gecenin tüm detayları da ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre Oğuzhan Koç, teklif için Sarıyer'deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira.

Ama masraf bununla sınırlı kalmadı. Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi. Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı..

SAKİLER ŞARKI SÖYLERKEN

Çift kral dairesinde Yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. 'Dünyadan Uzak' adlı şarkıyı isteyen Oğuzhan Koç, evlilik teklifini de o sırada etti.

İkilinin otelin restoranında yemek yiyen 7 arkadaşı da teklifin hemen sonrasında odaya girip Demet Özdemir'e sürpriz yaptı..

4 KARATLIK YÜZÜK

Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve 'Evet' yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti.

YÜĞÜZÜN FİYATI...

Öte yandan 4 karatlık yüzüğün fiyatı da ortaya çıktı. Koç'un özel tasarım olan tektaş için 955 bin lira ödediği öğrenildi.

Ayrıca Oğuzhan Koç'un o gece için kullandığı lüks araç da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının fiyatı 10 milyonu aşkın olan otomobili kiraladığı öne sürüldü.

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