. Ayşecan Tatari'yi şok eden olay!

Oyuncu Ayşecan Tatari, küçük kızını göz tedavisi için bir hastaneye götürdü. Küçük kız gördüğü aletler karşısında korkup ağlarken, konuyla ilgili olarak bir doktor hasta gizliliğini ihlal edecek bir harekete imza attı. Küçük kızla ilgili olarak bir mesaj paylaşan doktor, bu mesajı yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye gönderdi ve 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesine yer verdi. Konuyla ilgili olarak bir paylaşım yapan Tatari, "Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?" dedi.

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile tanınan oyuncu Ayşecan Tatari, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bir doktorun hasta gizliliğini ihlal ettiğini aktardı.Küçük kızını göz tedavisi için bir hastaneye götüren Ayşecan Tatari Instagram'dan gelen mesajla adeta şoke oldu. Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari'nin kızıyla ilgili 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye gönderdi.Bu mesajı Instagram hesabından ifşa eden oyuncu, 'Size de iyi akşamlar aslı hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl?' ifadelerini kullandı.Açıklamalarına devam eden Tatari, 'Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?' dedi.Öte yandan Ayşecan Tatari, paylaşımından hemen hastane yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti ve sürecin onlar tarafından da takip edildiğini bildirdi.