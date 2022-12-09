Ziynet Sali: Doğum gününe geldik
Ziynet Sali, önceki akşam Taksim Nevizade'de görüntülendi. Neşesi nin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ünlü şarkıcı, eşi Erkan Erzurumlu ile birlikte Tolga Erzurumlu'nun doğum günü partisine katıldı.
15 Eylül 2019 tarihinde müzisyen Erkan Erzurumlu ile nikâh masasına oturan Ziynet Sali, önceki gün Taksim'de eşinin kardeşi Tolga Erzurumlu ile objektiflere yansıdı.
"AİLECEK BURADAYIZ"
47 yaşındaki şarkıcı, “Bugün eşimin kardeşi Tolga’ın doğum gününe geldik. Ailecek buradayız” açıklamasını yaptıktan sonra gazetecilere el sallayarak mekana girdi.
"AİLECEK BURADAYIZ"
47 yaşındaki şarkıcı, “Bugün eşimin kardeşi Tolga’ın doğum gününe geldik. Ailecek buradayız” açıklamasını yaptıktan sonra gazetecilere el sallayarak mekana girdi.