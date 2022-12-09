. Tanju Çolak'tan flaş açıklama...

2'si 1. Lig olmak üzere 5 kez üst üstte, toplamda da 7 kez gol kralı olan Tanju Çolak “Bir sene oldu dede olalı. Çok çabuk geçti. Hayat böyle bir şey. Zamanın kıymetini bilmek lazım. Oğluma ve bana benziyor. Bir gün canlı yayına getireyim" dedi.Samsunspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbulspor formları giyen Çolak, "Futbol oynadığım zamanlar İngilizce çok önemli değildi. Şartlar çok zor. Futbolcu olduğumuz için okulu aksattık. Ben futbolu tercih ettim. Çünkü yeteneğim o taraftaydı" ifadelerini kullandı.