Pınar Altuğ'dan 'tayt' açıklaması

Son dönemde Berdan Mardini'nin tayt giymesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen Pınar Altuğ, erkeklerin tayt giymesi ile alakalı konuştu. Hakkında tekrardan şehre taşınacağına dair haberler çıkan Altuğ, o iddialara da son noktayı koydu.

Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Ünlü oyuncu çocuk tiyatrosunda yer alacağını dile getirdi. Altuğ, "Büyük heyecan içindeyim. Sürekli prova yapmak istiyoruz. Kusursuz olsun istiyoruz. Buradan da herkesi davet ediyoruz" dedi.



Altuğ, 2022 yılının son ayında yıl değerlendirmesini yaparak yılbaşını da nasıl geçireceğini şöyle anlattı, "Yılbaşında komşularımız ile sitede olmayı tercih ediyoruz. Çocuklarımızla vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Gençler bazen ayrılmak istiyor ama. Sitemizdeki komşularımızın birisi oraya gidiyor birisi buraya gidiyor ama yemekler beraber yenir. Benim komşularım olmazsa olmaz. Onlar iyi ki varlar."



"TAŞINMA YOK ARKADAŞLAR"



Ailesiyle birlikte kalabalıktan uzak bir yaşam süren Altuğ'un geçtiğimiz aylarda tekrardan şehre taşınacağına dair haberler çıkmıştı. Pınar Altuğ bu açıklamalar hakkında ise şöyle konuştu:



"HERKES MUTLU OLDUĞUNU GİYER"



Son dönemde Berdan Mardini'nin tayt giymesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Pınar Altuğ, erkeklerin tayt giymesi ile alakalı, "Herkes istediğini giyer. Moda o kadar özgür ki. Herkes mutlu olduğunu giyer. Modadan etkilenmeme şansın var mı? Mağazalarda bunlar satılıyor. Bu işin erkek kadını yok. Herkes nerde ne giyeceğini bilir zaten. Kadın giyiyor adam niye giymesin?" diyerek Mardini'ye destek verdi.



"BANA BERDAN TAYTİNİ' DİYORLAR"



Giyim tarzı ile bir kesimden iyi tepkiler alırken belli bir kesimden tarafından da eleştilen Mardini'ye "Giyindiğiniz kombinler çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soru yöneltilmişti. Mardini, "Şimdi ben pembe kazak giyindiğimde biliyorsunuz. Her yıl meme kanserine destek olmak için pembe top organizyonu yapılıyor. Ben de ona destek vermek için giymiştim. En son bir ayakkabı giydim. Onu da doktorum hediye etmişti. O da olay oldu. En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde 'Berdan Taytini' yazmışlar. Çok komikti. Yapılan yorumlar hoşuma da gidiyor. Tabi bazen hakarete varan durumlar oluyor. Eleştiriye açık, kendimle barışık biriyim" cevabını vermişti.



"DENİZ KENARINDAKİ ŞORT İLE AVM'DE ŞORTUN BOYU FARKLI OLABİLİR"



Yine gündem üzerinden sorulara yanıt veren Pınar Altuğ, Ömür Gedik'in geçtiğimiz yıllarda yaptığı, "İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." şeklinde şort açıklamasına ise, "Deniz kenarında giyeceğin şortun boyu ile şehir içindeki bir alışveriş merkezindeki şortun boyu farklı olabilir. Bunu nasıl taşıdığına bağlı. Benim yıllarca mini eteklerim konuşuldu ama ben rahat ediyorum, üşümüyorum da" yanıtını verdi.



