Kenan Işık'ın son durumu açıklandı

8 yıl önce komaya giren Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verildi.

Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz oyuncusu Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşıp dengesini kaybedip başını çarptı.



Tam 8 yıldır tedavisi süren sanatçının son durumu oldukça merak ediliyordu. Bugün Kenan Işık'ın son durumu hakkında yeni bir bilgi geldi.



Sanatçının durumunu son olarak arkadaşı Ozan Zeybek paylaşmıştı. Zeybek, usta sanatçıya çok iyi bakıldığını ve vücudunda herhangi bir yaralanmanın olmadığını ve kilo kaybı yaşamadığını söylemişti.



Fiziksel değişim yok

8 yıldır komada ve bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık'ın son hali ile ilgili olarak ailesi ve arkadaşlarından yeni bir açıklama geldi. Sanatçının fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.