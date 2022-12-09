. Kenan Işık'ın son durumu açıklandı
  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,58 - 19,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kenan Işık'ın son durumu açıklandı

8 yıl önce komaya giren Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verildi.

Ekleme: 9.12.2022 - 12:04 Güncelleme: 9.12.2022 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz oyuncusu Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşıp dengesini kaybedip başını çarptı.

Tam 8 yıldır tedavisi süren sanatçının son durumu oldukça merak ediliyordu. Bugün Kenan Işık'ın son durumu hakkında yeni bir bilgi geldi.

Sanatçının durumunu son olarak arkadaşı Ozan Zeybek paylaşmıştı. Zeybek, usta sanatçıya çok iyi bakıldığını ve vücudunda herhangi bir yaralanmanın olmadığını ve kilo kaybı yaşamadığını söylemişti.

Fiziksel değişim yok
8 yıldır komada ve bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık'ın son hali ile ilgili olarak ailesi ve arkadaşlarından yeni bir açıklama geldi. Sanatçının fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.
TRT World Forum 2022'de konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Terör örgütüne darbe vuruldu: İşte DEAŞ'ın parasını yöneten aile!
Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!
FETÖ'cü Enes Kanter'i New York'taki BM binasına sokan görevlinin işine son verildi
Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Bakan Yanık: Çocuğun istismarı üzerinden siyaset olmaz
Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler
Bakan Nebati açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısı!
Hassas vuruş: ABD karargahının yanıbaşında operasyon
CHP fiyaskosunda yeni perde: Yüzyıl çağrısı değil teslimiyet belgesi
Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü!
FETÖ en büyük davasını kaybetti: Altı milyar dolarlık tazminat talebi reddedildi
FETÖ firarisi Akın İpek’e büyük şok!
Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması!
Yunan basını hükümeti topa tuttu: Libya ile ilişki kurmayıp Türkiye'nin anlaşmasını baltalaması eleştirildi
MHP'den 'Kürtçe resmi dil olacak' diyen HDP'li Öcalan'a tepki! 'Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde!'
Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi! Dev projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı mesaj! 'Bir de bizim soracaklarımızı bekle'
Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor