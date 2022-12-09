. Fazıl Say'dan 'iyi' değilim açıklaması...
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Fazıl Say'dan 'iyi' değilim açıklaması...

Fazıl Say, 2019 yılında İtalya’da nikâh masasına oturduğu Ece Dağıstan'la ile 30 Kasım Çarşamba günü sürpriz şekilde boşandı. Dünyaca ünlü piyanist, son paylaşımında sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu. İşlerine konsantre olarak kendisini tedavi edeceğini belirten Fazıl Say, "Tedavi, çünkü iyi değilim. İyi olmak için zamana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 9.12.2022 - 23:10 Güncelleme: 9.12.2022 - 23:13 / Editör: Ozge Selin
Evlendikten sonra birlikte yaşamayan Fazıl Say ve Ece Dağıstan boşanmıştı. Fazıl Say, Instagram hesabından Dağıstan ile mahkeme çıkışı el ele çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.

“ANILARIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE ANACAĞIM”

Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu yedi yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, 'bir ve iki birey arasında' bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem 'her şeye', hem de 'hiç bir şeye' yol alan ömürlerimizde.

'BELKİ BÖYLE DAHA İYİ'

'Yeni bir sayfa' vurgusu yapan 52 yaşındaki sanatçı, 'İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir 'büyük' sayfa açılıyor 'büyük dönem' başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla, içtenlikle' notunu düşmüştü.
Fazıl Say'dan 'iyi' değilim açıklaması...

'TÜM ANILARIMIZI CAM KUTULARDA SAKLAMAK VARDI'

Instagram hesabından 'Say' soyadını kaldırmaması dikkat çeken Ece Dağıstan ise içinde eski eşi ile fotoğrafının olduğu bir kutunun görüntüsünü paylaşıp, şu ifadeleri kullanmıştı:


Hikayenin içinde ilk görüşte aşk vardı, yıllarca hayalini kurmak vardı, uzun yıllar bekleyip denemek yanılmak yine denemek vardı, dinlemek vardı, eğlenmek ağlamak saçmalamak vardı. Şaşırtmak vardı, öğrenmek öğretmek, el ele yürümeyi istemek, korumak kıyamamak, saçını taramak vardı, tam kızacakken gülmek vardı. Tüm anılarımızı cam kutularda saklamak vardı. Elimden gelenin daha iyisini becermeyi istemem vardı ama kendime tutmak zorunda olduğum tek sözüm vardı. O sebeple bize böyle bir son yazmam lazımdı. Çok güzeldi, hepsi hikayeydi.

Fazıl Say'dan 'iyi' değilim açıklaması...

Son olarak Say, işlerine yoğunlaşmak istediği için sosyal medyaya ara verme kararı aldı.

'UZUNCA BİR MÜDDET ARA VERMEK İSTİYORUM'

Instagram hesabından uzun bir veda paylaşımı yapan Fazıl Say, şu ifadeleri kullandı: 'İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an. Tedavi, çünkü iyi değilim. İyi olmak için zamana ihtiyaç var. İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var.'

Fazıl Say'dan 'iyi' değilim açıklaması...

'BU DÜNYA DA İYİ DEĞİL'

'Konserlerde iyiyi içime çekebiliyorum. Kaplayabiliyor benliğimi. Bu benim tek umudum şu an. Ama dışarısı? Onca verdiklerimiz? Çoğumuzun durumu böyle olabilir. Büyük bir yük, sinsice binmiş omuzlarımıza. 21. Yüzyıla girerken neler hayal etmiştik? Ya şimdi? Bu ülke de iyi değil... Dünya da iyi değil. Kötü etkiliyor insanları. İyiye inanan insanları. Sağlıcakla kalın. Evrendeki iyiden vazgeçmeyelim. Yani 70'inde bile zeytin dikmeliyiz. Unutmayalım bu sözleri. Uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim. Sevgiyle, içtenlikle.'
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