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Beyaz Gazete
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Ezgi Mola ifade verdi!

Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal Kahraman’ın altı yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiğini söylemişti. Ünlü oyuncu, Kahraman hakkında açılan davada ifade verdi. Mola'nın iddiasına göre; 2016 yılında bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman o günden sonra Ezgi Mola’nın tüm oyunlarına gelmeye başladı.

Ekleme: 9.12.2022 - 01:09 Güncelleme: 9.12.2022 - 01:12 / Editör: Ozge Selin
Ezgi Mola, hayranı Kemal Kahraman’ın 2016 yılından beri kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Kahraman hakkında 'Cinsel taciz', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ezgi Mola avukatıyla birlikte katıldı. Sanık Kemal Kahraman ise duruşmaya katılmadı.

Ezgi Mola ifade verdi!

“ÇOK KÖTÜ OLACAK HABERİN OLSUN”

Duruşmada ifade veren Ezgi Mola, Kahraman’ın tiyatro sahnelerine geldiğini belirterek, “Bu kişi yine aynı tiyatro oyununun başka bir günkü gösterisi çıkışı bir arkadaşımla otururken yanımıza geldi. Bana ‘sizinle konuşmak istiyorum’ dedi. Ben de arkadaşlarımla taksiye binmek için devam ederken ısrar edip özel konuşmak istediğini söyledi. Arkadaşlarım beni sakinleştirip arabaya bindirdi. Bu sırada sanık bana arkadan parmağını kaldırarak agresif tavırlar gösterdi. Hatta sanık bu eylemi nedeniyle yargılandı ve ceza aldı" dedi.

Ezgi Mola sözlerine şöyle devam etti:

Aradan aylar geçti. Yine bir oyun bitiminde asansöre binmek üzereyken arkamda bir karartı belirti. Benimle baş başa oturup konuşmak istediğini söyledi. Ben de güvenlik çağırdım. Elini göstererek, ‘beni işimden ediyorsun, çok kötü olacak haberin olsun’ diyerek tehdit etti.

Ezgi Mola ifade verdi!

"SANKİ BENİ TANIYORMUŞ GİBİ MESAJLAR ATMIŞ"

Kemal Kahraman’ın kendisinden şikayetçi olduğunu dile getiren Ezgi Mola, “Telefonuna girdiğimi iddia ettiğini söylediler. Sonra beni şeytan dürttü, Instagram’a ismini yazayım dedim, adamın profilini buldum. Mesaj yaza girdim, bir baktım ki bana eskiden beri mesajlar yazıyormuş. Orada da inanılmaz korktum. Sanki beni tanıyormuş gibi mesajlar atmış. En son attığı mesajlarda ise ‘Artık beni rahat bırak, telefonuma girme hayatımdan çık’ diye mesajlar yazmış. Herhalde bir fan, beni çok seven biri diye anlayışla karşıladığım şey taciz olayına döndü. İyimser tavrımın da yanlış olduğunu fark ederek hukuka başvurdum. Ben maruz kaldığım, üzerimde baskı kuran bir taciz olayı yaşadım” dedi.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Alınan ifadenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanık Kemal Kahraman hakkında zorla getirme kararı çıkartarak duruşmayı erteledi.

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