. Erkan Petekkaya'nın oğlu 18 yaşında!

Erkan Petekkaya, şu sıralar ‘O Kız’ dizisiyle evlerimize konuk oluyor. Yapımda başrolü Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer’le paylaşan oyuncu, doğum kazası yüzünden zihni beş yaşında kalmış Kadir’i canlandırıyor.Petekkaya, rolüne adapte olabilmek için bu tarz rahatsızlıkları yaşayan hastalar ve hasta yakınları ile bir araya gelerek gözlem yapmıştı. Petekkaya yaşadığı deneyim ile ilgili; “Öncelikle konunun uzman doktorlarıyla görüştüm. Bu tarz zihinsel rahatsızlıklar ile ilgili bilgiler edindikten sonra birkaç arkadaşımın derslerine katıldım, sohbetler ettim. Anlamaya, yakınlarını hissetmeye çalıştım. Kadir sayesinde melekler ile tanışma imkânım oldu. Buradan hepsine teker teker çok teşekkür ederim” demişti.OĞLU 18 YAŞINA GİRDİOyuncu Erkan Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine girmiş bir yıl sonra da oğulları Cem Cano'ya kavuşmuştu. Cem Cano Petekkaya 18 yaşına bastı. Cano'nun doğum gününü ilk kutlayan ailesi oldu."SEVGİNİN EN GÜÇLÜ HALİ AİLEDİR"Doğum gününde çekilen fotoğrafları paylaşan Erkan Petekkaya, "Sevginin en güçlü hali ailedir. Mutlu huzurlu nice yaşlara canım" yazarken eşi Didem Petekkaya ise "Yaş 18! Nice güzel yaşlara Cano'm" notunu düştü. Mutlu ailenin fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.Yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen ve ekrana gelen her bölümü ile izleyiciden tam not alan Kanal D dizisi 'O Kız', her çarşamba akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor."HAFTALARCA UYUMADIM"Kadir’e 'evet' demeden önce oldukça zorlandığını dile getiren Erkan Petekkaya, "Biraz zor oldu, çok zor bir rol çünkü. İlk başladığım günden baya bir düşündüm, 'Oynasam mı? Oynamasam mı?' diye. Ama sonunda mesleki olarak bana katacaklarına inandığım için bu riski göze aldım. Büyük bir riskti aslında. Zannediyorum ki fena olmadı. Daha da iyi olacak. Çok farklı, çok zor bir karakter. Kadir için bir sürü şey çalıştım. Araştırma yaptım, günlerce haftalarca uyumadım. Ama doğru bir yolu yakaladığıma inanıyorum” demişti."NE DÜĞÜMLER, NE ÇÖZÜLMELER VAR"O Kız’ın hikayesinin aslında yeni başladığına değinen usta oyuncu şöyle konuşmuştu:Hikaye ile ilgili çok bir şey söyleyemem ama daha çok başındayız diyebilirim. Daha çok genişleyecek, çok açılacak hikayemiz. Ne düğümler, ne çözülmeler var.