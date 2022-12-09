Ekin Türkmen: Finansör benim!

'Organize İşler 3' filmiyle izleyici karşısına çıkacağını açıklayan Ekin Türkmen, "Ana kadroda değişiklikler olmayacak" dedi. Bir süredir ekranlarda olmayan 38 yaşındaki oyuncu, İzmir'de bir öğrenci yurdu sahibi olduğunu söylerken, "Sürekli İzmir'e gidip, geliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir yurt. Kız kardeşimle işletiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ekin Türkmen, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Ekranlardan uzak kaldığı hatırlatılan oyuncu, 'Yakında olacak bir şeyler. Söyleyip söylememem gerektiğini bilemiyorum. Dijitale bir iş olacak. Biliyorsunuz biraz gizli tutuluyor, bu yüzden bir şey diyemiyorum. ‘Organize İşler'in devamı çekilecek” dedi.



'KIVANÇ TATLITUĞ' CEVABI!



Kadroda değişiklik olmadığını belirten Ekin Türkmen, 'Kıvanç Tatlıtuğ olacak mı? sorusuna şu yanıtı verdi: Var, ben biliyorum da nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Siz aldığınız bilgilerle devam edin çünkü bize söylememiz yasak böyle şeyleri. Devam filmi gibi düşünün. Ana karakterler devam ediyor.



'KIZ KARDEŞİMLE İŞLETİYORUZ'



İzmir'de öğrenci yurdu olduğunu dile getiren oyuncu, 'Sürekli git gel yapıyorum. Keyifli gidiyor. Kız kardeşimle işletiyoruz orayı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir yurt. En uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz, şartlar ne kadar el verirse” ifadelerini kullandı.



'BEN YANINDA ÇALIŞIYORUM'



'Öğrencilere büyük indirimler geliyor mu sizden?' sorusu üzerine 'Geliyor. Zarar etmiyoruz. Sonuçta ticari bir işletme” açıklamasını yapan Türkmen, 'Ticaretle uğraşmak zor mu?' sorusuna ise 'Kardeşim işletme mezunu, o daha çok o kafada. Patron o. Ben daha çok yanında çalışıyorum. Finansör benim” şeklinde cevapladı.