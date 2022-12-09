. Ekin Türkmen: Finansör benim!
  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,58 - 19,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekin Türkmen: Finansör benim!

'Organize İşler 3' filmiyle izleyici karşısına çıkacağını açıklayan Ekin Türkmen, "Ana kadroda değişiklikler olmayacak" dedi. Bir süredir ekranlarda olmayan 38 yaşındaki oyuncu, İzmir'de bir öğrenci yurdu sahibi olduğunu söylerken, "Sürekli İzmir'e gidip, geliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir yurt. Kız kardeşimle işletiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ekleme: 9.12.2022 - 09:09 Güncelleme: 9.12.2022 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Ekin Türkmen, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Ekranlardan uzak kaldığı hatırlatılan oyuncu, 'Yakında olacak bir şeyler. Söyleyip söylememem gerektiğini bilemiyorum. Dijitale bir iş olacak. Biliyorsunuz biraz gizli tutuluyor, bu yüzden bir şey diyemiyorum. ‘Organize İşler'in devamı çekilecek” dedi.

'KIVANÇ TATLITUĞ' CEVABI!

Kadroda değişiklik olmadığını belirten Ekin Türkmen, 'Kıvanç Tatlıtuğ olacak mı? sorusuna şu yanıtı verdi: Var, ben biliyorum da nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Siz aldığınız bilgilerle devam edin çünkü bize söylememiz yasak böyle şeyleri. Devam filmi gibi düşünün. Ana karakterler devam ediyor.

'KIZ KARDEŞİMLE İŞLETİYORUZ'

İzmir'de öğrenci yurdu olduğunu dile getiren oyuncu, 'Sürekli git gel yapıyorum. Keyifli gidiyor. Kız kardeşimle işletiyoruz orayı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir yurt. En uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz, şartlar ne kadar el verirse” ifadelerini kullandı.

'BEN YANINDA ÇALIŞIYORUM'

'Öğrencilere büyük indirimler geliyor mu sizden?' sorusu üzerine 'Geliyor. Zarar etmiyoruz. Sonuçta ticari bir işletme” açıklamasını yapan Türkmen, 'Ticaretle uğraşmak zor mu?' sorusuna ise 'Kardeşim işletme mezunu, o daha çok o kafada. Patron o. Ben daha çok yanında çalışıyorum. Finansör benim” şeklinde cevapladı.
TRT World Forum 2022'de konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Terör örgütüne darbe vuruldu: İşte DEAŞ'ın parasını yöneten aile!
Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!
FETÖ'cü Enes Kanter'i New York'taki BM binasına sokan görevlinin işine son verildi
Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Bakan Yanık: Çocuğun istismarı üzerinden siyaset olmaz
Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler
Bakan Nebati açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısı!
Hassas vuruş: ABD karargahının yanıbaşında operasyon
CHP fiyaskosunda yeni perde: Yüzyıl çağrısı değil teslimiyet belgesi
Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü!
FETÖ en büyük davasını kaybetti: Altı milyar dolarlık tazminat talebi reddedildi
FETÖ firarisi Akın İpek’e büyük şok!
Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması!
Yunan basını hükümeti topa tuttu: Libya ile ilişki kurmayıp Türkiye'nin anlaşmasını baltalaması eleştirildi
MHP'den 'Kürtçe resmi dil olacak' diyen HDP'li Öcalan'a tepki! 'Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde!'
Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi! Dev projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı mesaj! 'Bir de bizim soracaklarımızı bekle'
Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor