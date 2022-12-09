. Demet Akalın: Adımı onun adıyla anmayın!

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'daydı. Bir arkadaşıyla birlikte AVM'ye gelen şarkıcı, Markalar Sokağı'nda basın mensupları tarafından görüntülendi.

Masa Restaurant'a geçmeden önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demet Akalın'a, meslektaşı Fatih Ürek'in kendisi için yaptığı "Tapılası bir kadın olmak istiyor ama maalesef değil" açıklaması hatırlatıldı.ÖNCE GÜLDÜ, SONRA CEVAP VERDİÜnlü popçu, gülerek önce cevap vermek istemese de daha sonra "Benim adımı onun adıyla anmayın" demekle yetindi. Arkadaşıyla kahve içip sohbet eden Akalın, uzun süren alışveriş turu sonrası İstinyePark'dan ayrıldı.